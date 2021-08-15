Калмыкия вышла на плато по заболеваемости COVID-19

ЭЛИСТА, 15 августа. /ТАСС/. Уровень заболеваемости COVID-19 в Республике Калмыкия вышел на плато. В данный момент наблюдается пик заболеваемость, но отсутствует рост, сообщили в пресс-службе главы республике со ссылкой на главного санитарного врача региона Джангара Санджиева.

"Мы проходим пик заболеваемости и уже вышли на плато. В Калмыкии не наблюдается роста по заболеванию COVID-19. Эпицентр перешел из города в районы, в целом нет отрицательной динамики", - приводит пресс-служба слова Санджиева.

Он также уточнил, что в Калмыкии растет число вакцинированных. Дефицита вакцины нет.

В пресс-службе добавили, что во всех медучреждениях можно привиться вакциной "Спутник V" и "Спутник Лайт". "Спутник Лайт" был доставлен в Калмыкию на этой неделе в количестве 63 000 доз и уже перераспределен во все районы республики.

По информации пресс-службы, на сегодня количество вакцинированных в республике составляет более 64 тыс. человек. Всего по региону функционирует 14 стационарных пунктов вакцинации. Созданы 15 мобильных бригад на базе районных больниц и БУ РК "Городская поликлиника".

"Мы не идем на спад, мы находимся на стадии плато. Не пренебрегайте мерами защиты: носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, обрабатывайте руки. Это спасет вас и ваших близких", - добавила замминистра здравоохранения Калмыкии Оксана Курдюкова.

По данным оперштаба на текущий день, в республике с начала пандемии зарегистрировано 26,5 тыс. случаев заражения, выздоровели и выписаны 23 тыс. пациентов. В тяжелом состоянии - 32 пациента, из них 17 - на аппарате искусственной вентиляции легких. Умерли 506.