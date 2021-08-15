Национальными танцами и чапилгом встретили в Ингушетии победителя Олимпиады Евлоева

МАГАС, 15 августа. /ТАСС/. Победителя Олимпийских игр в Токио по греко-римской борьбе Мусу Евлоева встретили в Ингушетии национальными танцами и ингушскими лепешками - чапилгом. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вручил ключи от автомобиля BMW X6 и сертификат на 1 млн рублей его тренеру Давиду Кадилову, передает с места событий корреспондент ТАСС.

"Его победа была самой значительной, именно она позволила России выйти на пятое место [в медальном зачете]. Мы гордимся им и надеемся, что Муса порадует нас новыми победами", - сказал в аэропорту Магас премьер республики Владимир Сластенин, встречая спортсмена.

Далее кортеж в сопровождении байкеров и всадников направился на центральную площадь Алания в административном центре региона Магасе, где перед стометровой башней Согласия был организован концерт звезд ингушской эстрады и известных творческих коллективов. Здесь же состоялось вручение спортсменам государственных наград и ценных подарков.

"Сегодня у нас большой праздник - народ Ингушетии чествует чемпиона Олимпийских игр по греко-римской борьбе Евлоева Мусу Гиланиевича. Завоевав золотую медаль в Токио, Муса стал пятым олимпийским чемпионом за всю историю ингушского спорта. Мы ни на минуту не сомневались в твоей победе, верили в тебя. От души поздравляю Мусу, его семью, тренеров, весь народ Ингушетии с блистательной победой", - сказал Калиматов.

Вечером в "Зимнем саду" администрации главы республики также состоится торжественный прием олимпийского чемпиона Евлоева у руководителя региона Махмуда-Али Калиматова, в которой также примут участие обладатели золотых медалей прошлых Олимпийских игр из региона. После встречи с главой субъекта золотой медалист оставит отпечатки рук на Аллее спортивной славы в Магасе, открытой в июне 2015 года.

За победу

Также в воскресенье президент федерации альпинизма и скалолазания Ингушетии Беслан Гудиев в честь победы Евлоева совершил восхождение на Столовую гору, высотой более 3 тыс. м.

"Свое восхождение Гудиев посвятил уроженцу республики, олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе в Токио Евлоеву", - сообщили журналистам в пресс-службе регионального минспорта.

Евлоев на Олимпийских играх в Токио выиграл золотую медаль на соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг, победив в финале олимпийского чемпиона 2016 года Артура Алексаняна из Армении. 11 августа указом президента России Владимира Путина Евлоев удостоен ордена Дружбы. Накануне министр обороны России Сергей Шойгу присвоил ему досрочное воинское звание старшего лейтенанта.