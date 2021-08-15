В Дагестане в 2022 году планируют строительство центра для одаренных детей

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Строительство современного центра выявления и поддержки одаренных детей по модели сочинского образовательного центра "Сириус" планируется в Дагестане. Работы начнутся в 2022 году, сообщили ТАСС в пресс-службе главы Дагестана.

"Сегодня в рамках поездки секретаря дагестанского регионального отделения партии "Единая Россия" Сергея Меликова в республиканский детский оздоровительно-образовательный центр "Солнечный берег" врио министра образования и науки региона Яхья Бучаев сообщил, что на территории детского лагеря в 2022 году планируется начать строительство современного центра выявления и поддержки одаренных детей в Республике Дагестан по модели сочинского образовательного центра "Сириус", - сказал собеседник агентства.

По его словам, новый центр будет оснащен в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" и позволит обучать талантливых школьников по направлениям "Наука", "Искусство", "Спорт", проектной деятельности.

Как рассказали в пресс-службе, в этот же день Сергей Меликов осмотрел территорию детского лагеря и пообщался с отдыхающими.

"Минобрнауки Дагестана поручено рассмотреть возможность расширения территории "Солнечного берега" для улучшения условий пребывания и отдыха детей", - добавили в пресс-службе.

О центре "Сириус"

Научно-технологический университет "Сириус" - проект фонда "Талант и успех" для студентов и молодых ученых. Задача университета - сформировать непрерывный образовательный и карьерный трек для талантливых школьников, студентов, ученых и специалистов. Университет реализовывает собственные и сетевые программы высшего образования - программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, созданные в партнерстве с ведущими университетами и научно-исследовательскими институтами. В 2019 году университет "Сириус" запустил первые краткосрочные образовательные программы в партнерстве с ведущими российскими компаниями и университетами.