Новые критерии оценки аномальности погоды появятся в России с 2022 года

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Новые климатические нормы будут использоваться в России для оценки аномальности погоды с 2022 года. В настоящее время оценка аномальности дается на основе наблюдений с 1961 по 1990 год, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Исследования, которые были проведены в разных странах и обобщены, говорят о том, что целесообразно климатические нормы обновлять один раз в 30 лет. Предшествующие нормы были рассчитаны за период 1961-1990 годов, затем следующий период, который закончился в прошлом году, - 1991-2020 годов. Эта работа очень сложная, у нас ее выполняет Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных. Мы проведем анализ новых климатических норм, которые представят в конце этого - начале следующего года. Но однозначно, что сообщений о погодных аномалиях станет меньше, потому что то, что сейчас, например, считается аномальным теплом, станет нормой", - сообщил он.

По словам Вильфанда, обновление климатических норм позволит также понять, в каких регионах климат меняется наиболее интенсивно, как меняется сезонность, как изменилось количество осадков в различные периоды за последние 30 лет.

"Один из важнейших выводов будет о том, в каких регионах наиболее значимые изменения климата произошли, как изменилась сезонность", - отметил метеоролог.