Флаг Республики Афганистан по-прежнему поднят над посольством в Москве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Черно-красно-зеленый флаг Исламской Республики Афганистан, где боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) в воскресенье без боя заняли столицу, по-прежнему поднят над дипломатическим представительством страны в Москве, убедился корреспондент ТАСС.

Над балконом здания по адресу улица Поварская, 42 развевается соответствующий триколор с белым гербом. Обстановка у посольства спокойная, усиления охраны нет. Свет в окнах погашен.

Боевики "Талибана", по сообщениям телеканала Al Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы. Также они подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле.