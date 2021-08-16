{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Флаг Республики Афганистан по-прежнему поднят над посольством в Москве

Обстановка у посольства спокойная
© Юлия Шарифулина/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Черно-красно-зеленый флаг Исламской Республики Афганистан, где боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) в воскресенье без боя заняли столицу, по-прежнему поднят над дипломатическим представительством страны в Москве, убедился корреспондент ТАСС.

Над балконом здания по адресу улица Поварская, 42 развевается соответствующий триколор с белым гербом. Обстановка у посольства спокойная, усиления охраны нет. Свет в окнах погашен.

Боевики "Талибана", по сообщениям телеканала Al Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы. Также они подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле.

Теги
АфганистанРоссия
Новые критерии оценки аномальности погоды появятся в России с 2022 года
По словам научного руководителя Гидрометцентра России, обновление климатических норм позволит понять, в каких регионах климат меняется наиболее интенсивно, как меняется сезонность, как изменилось количество осадков в различные периоды за последние 30 лет
Новые критерии оценки аномальности погоды появятся в России с 2022 года
Читать полностью