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Синоптик заявил, что листопад в Москве начнется не раньше конца сентября

Роман Вильфанд связывает наступление осени с засушливым июлем и дождливым августом

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Золотая осень 2021 года в Москве будет продолжительной. Листопад начнется не раньше конца сентября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В этом году в мае и июне было много осадков, июль был засушливым, в августе осадки выпадают хорошие, поэтому не прогнозируется раннее опадание листвы в Москве", - рассказал он.

По словам Вильфанда, средняя дата начала осеннего листопада в Москве - это конец сентября.

"В конце сентября листва обычно начинает опадать в столице", - сказал он.

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