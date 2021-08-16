Синоптик заявил, что листопад в Москве начнется не раньше конца сентября

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Золотая осень 2021 года в Москве будет продолжительной. Листопад начнется не раньше конца сентября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В этом году в мае и июне было много осадков, июль был засушливым, в августе осадки выпадают хорошие, поэтому не прогнозируется раннее опадание листвы в Москве", - рассказал он.

По словам Вильфанда, средняя дата начала осеннего листопада в Москве - это конец сентября.

"В конце сентября листва обычно начинает опадать в столице", - сказал он.