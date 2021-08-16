На Кубе ограничено производство медицинского кислорода из-за непаладок на заводе

ГАВАНА, 16 августа. /ТАСС/. Руководство Кубы ищет способы разрешения проблемы с нехваткой медицинского кислорода после неполадок на основном заводе по его производству в стране. Об этом в воскресенье сообщил министр здравоохранения республики Хосе Анхель Порталь.

"В последние дни система здравоохранения столкнулась с ограничениями в отношении медицинского обеспечения кислородом для пациентов из-за неполадок на основном заводе по его производству", - приводит его слова газета Granma. По словам главы ведомства, руководство страны создало специальную комиссию по разрешению ситуации. Он отметил, что часть производственных мощностей для генерации медицинского кислорода уже импортирована из-за границы.

В пятницу в Гавану прибыла гуманитарная помощь из России, которая включала более 38 тонн медикаментов и оборудования - лекарства разного назначения, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и шприцы.

По официальным данным, на острове выявили более 509 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, более 3,9 тыс. человек умерли. Кубинские специалисты разработали по меньшей мере две вакцины против ковида, соответствующие требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Руководство острова планирует провести полную вакцинацию населения в этом году. К настоящему моменту полный курс вакцинации прошли более 2,9 млн граждан.