Яровая предложила подключить все стационары ДФО к федеральной телемедицине в течение года

ТАСС, 16 августа. Все стационарные медицинские учреждения Дальнего Востока нужно в течение года подключить к единой федеральной сети телемедицины, заявила во время стратегической онлайн-сессии "ProДФО" вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая.

"Я вам сейчас обозначу те предложения практические, которые считаю первоочередными в решение проблем здравоохранения. Предлагаю в течение года все стационарные медицинские учреждения Дальнего Востока, не только областные и краевые, подключить к единой федеральной системе телемедицины и провести обучающие семинары с врачами. Подчеркиваю - все стационары Дальнего Востока, где находятся пациенты, должны иметь прямое подключение к федеральной телемедицине", - заявила вице-спикер Госдумы.

Она отметила, что, согласно опросу ВЦИОМ, 64% жителей Дальневосточного федерального округа называют проблемы в сфере здравоохранения главными на текущий момент. Это же подтверждается многочисленными обращениями, которые Яровая рассмотрела лично.

"ФАПы, мы знаем где находятся ФАПы, с каким уровнем оснащенности и какими кадрами. Полагаю, что все ФАПы должны быть в прямой коммуникации и системе консультаций с краевыми учреждениями здравоохранения. <…> Установить максимальную выплату северной процентной надбавки к заработной плате врачам и учителям с момента начала работы на Дальнем Востоке. Мы знаем, что сегодня такая льгота максимальной выплаты существует у молодежи, которая пять лет прожила на Дальнем Востоке. Считаю, что для врачей и учителей с момента приезда их на Дальний Восток максимальные выплаты должны производиться сразу", - сказала заместитель председателя Государственной думы.

Кроме того, по ее словам, необходимо ввести для жителей ДФО возможность электронной записи в федеральные медицинские центры и создать программу строительства федеральных реабилитационных центров на Дальнем Востоке.