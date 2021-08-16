Эксперт заявил, что эффективность вакцинации подростков от коронавируса станет ясна осенью

НОВОСИБИРСК, 16 августа. /ТАСС/. Эффективность вакцинации детей и подростков, начавшаяся в ряде стран около двух месяцев назад, в борьбе с распространением пандемии станет понятна ближе к октябрю. Для этого полученные данные об эффективности вакцины должны обработать статистически для подтверждения их достоверности, прокомментировал ТАСС вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета и бывший заместитель генерального директора по научной работе ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Сергей Нетесов.

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Летом в странах Европы начали делать прививки от COVID-19 детям от 12 лет. Применение вакцин для подростков уже разрешили во Франции, Италии, Польше, Швеции, Швейцарии и ряде других стран.

"Чтобы увидеть эффект данные должны быть обработаны статистически, надо чтобы эпидемия для детей имела какой-то масштаб, который можно обсчитать, потому что на малых цифрах можно ошибиться очень сильно. Еще два месяца точно нужно подождать, но лучше провести клинические испытания на ограниченной группе здоровых детей, чтобы быть готовыми к этому делу", - сказал Нетесов.

Ранее эксперт отмечал, что вакцинация детей и подростков позволит избежать целого ряда негативных последствий, включая бесплодие у перенесших коронавирусную инфекцию. По результатам недавних научных публикаций, которые изучил эксперт, вакцинация необходима детям с серьезными хроническими заболеваниями, поскольку они поражаются вирусом не меньше, чем взрослые.

В июне Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по поводу профилактики коронавируса и включила подростков 12-17 лет в перечень групп населения, которым нужна вакцинация против COVID-19. В середине июля ТАСС сообщал, что власти большинства развитых стран уже приступили к вакцинации от коронавируса подростков с 12 лет и продолжают клинические испытания вакцин для детей младшего школьного возраста. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США и Европейское агентство лекарственных средств одобрили применение вакцины, созданной американской компанией Pfizer совместно с германской BioNTech, для подростков в возрасте от 12 лет.