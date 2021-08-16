В Еврейской автономной области до 3 сентября продлили масочный режим

В ВОЗ опровергли утверждение о сделке с Китаем. Главное о коронавирусе за 15 августа

Согласно документу, вносятся изменения в постановление губернатора региона Ростислава Гольдштейна "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области". Теперь жители региона обязаны "использовать маски, респираторы или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах (за исключением улиц), в местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах" до 3 сентября включительно.

Кроме того, продлили обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет. До 3 сентября приостановили личный прием граждан губернатором ЕАО и его заместителями. Руководителям органов исполнительной власти также рекомендовали приостановить личный прием.

С начала пандемии в ЕАО коронавирус выявили у 6 327 жителей. Из них выздоровели 4 940, умерли 242. По состоянию на 13 августа к вакцинации в области приступили 34 606 человек, оба компонента вакцины получили 29 569 граждан.