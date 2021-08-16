Боль в месте укола стала самой частой реакцией после "Эпиваккороны" у пожилых

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Болезненность в месте укола, продолжающаяся на протяжении двух-трех дней, является наиболее частым побочным эффектом после вакцинации от коронавируса вакциной "Эпиваккорона" среди людей старше 60 лет. Об этом сообщили ТАСС в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

"Наиболее частыми побочными явлениями [выявленными при исследовании на добровольцах старше 60 лет], связанными с вакцинацией препаратом "Эпиваккорона", являлись местные реакции в виде кратковременной болезненности, длительность которых составила два-три дня. Описаны единичные случаи кратковременного повышения температуры", - говорится в сообщении.

При исследованиях на людях старше 60 лет после первой вакцинации местные реакции были отмечены у 1,3%, после второй - у 0,6%, пояснили в центре. В рамках I-II фазы клинических испытаний, в которых участвовали добровольцы в возрасте 18-60 лет, местные побочные явления встречались у 14% участников, общих побочных явлений не было. "Клинические исследования и гражданский оборот вакцины показывают, что "Эпиваккорона" - это ареактогенный (не вызывающий реакции - прим. ТАСС) и безопасный препарат", - подчеркнули в "Векторе".

В научном центре также напомнили, что в составе этой вакцины нет живого вируса и она не может привести к развитию коронавирусной инфекции.

"Эпиваккорона", разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Регистрация состоялась 14 октября 2020 года. Препаратом сейчас разрешено прививать совершеннолетних.