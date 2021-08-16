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Обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных групп жителей вводят на Чукотке

Привиться должны будут работники здравоохранения, образовательной сферы, а также сферы услуг

ТАСС, 16 августа. Вакцинация от коронавируса станет обязательной для работников определенных сфер на Чукотке с 17 августа. Речь идет о работниках здравоохранения, образовательной сферы, сферы услуг и других отраслей, в которых сотрудники часто контактируют с людьми, сообщили ТАСС в окружном управлении Роспотребнадзора.

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"17 августа соответствующее постановление вступит в силу. Обязательная вакцинация затронет работников здравоохранения, образовательной сферы, сферы услуг, включая такси, и других отраслей, в которых часто контактируют с населением", - уточнили в Роспотребнадзоре.

На Чукотке первой дозой вакцины от коронавируса привились более 20 тыс. человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 1,3 тыс. случаев заражения инфекцией, 1,1 тыс. человек выздоровели, 10 умерли.

Теги
РоссияЧукотский автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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