Обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных групп жителей вводят на Чукотке

ТАСС, 16 августа. Вакцинация от коронавируса станет обязательной для работников определенных сфер на Чукотке с 17 августа. Речь идет о работниках здравоохранения, образовательной сферы, сферы услуг и других отраслей, в которых сотрудники часто контактируют с людьми, сообщили ТАСС в окружном управлении Роспотребнадзора.

"17 августа соответствующее постановление вступит в силу. Обязательная вакцинация затронет работников здравоохранения, образовательной сферы, сферы услуг, включая такси, и других отраслей, в которых часто контактируют с населением", - уточнили в Роспотребнадзоре.

На Чукотке первой дозой вакцины от коронавируса привились более 20 тыс. человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 1,3 тыс. случаев заражения инфекцией, 1,1 тыс. человек выздоровели, 10 умерли.