Число профессий в московской программе для желающих стать самозанятыми увеличили до 20

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Онлайн-программа "Бизнес-уик-энд. Компетенции" для желающих стать самозанятыми предпринимателями начала работу в Москве, в 2021 году количество профессий, которые можно освоить, увеличилось до 20. Об этом в понедельник сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Начала работу онлайн-программа "Бизнес-уик-энд. Компетенции". Участники освоят навыки, которые будут полезны тем, кто решил стать самозанятым. <…> В 2021 году количество профессий, которые можно освоить, увеличилось до 20. Среди них - специалист кол-центра, редактор фото, таргетолог, копирайтер, комьюнити-менеджер, репетитор, специалист по заведению товара на маркетплейс, event-менеджер, CRM-маркетолог, верстальщик презентаций, тестировщик программного обеспечения, организатор вебинаров и менеджер по построению личного бренда", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, впервые программу запустили в 2020 году по трем направлениям - созданию сайта, контент-менеджменту и ведению корпоративных соцсетей. Обучение прошли более 1 тыс. человек, из которых около 350 зарегистрировались в качестве самозанятых для дальнейшей работы, отметил он.

Занятия будут проходить в группах до пяти человек. В роли наставников выступят специалисты, реализующие те или иные навыки на практике. На каждое направление, в зависимости от его популярности, привлекут от одного до 10 наставников. Участие в занятиях могут принять жители Москвы старше 18 лет, продолжительность каждой программы составляет от двух до трех недель в зависимости от направления.

Желающие могут зарегистрироваться до конца ноября. По каждой специальности пройдет несколько потоков обучения. Сейчас открыта запись на три направления - создание лендинга, контент-менеджмент для интернет-магазина и ведение корпоративного аккаунта в социальной сети Instagram. В ближайшие две недели откроется регистрация на остальные направления.