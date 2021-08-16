Израиль исключил Россию из списка запрещенных для посещения стран

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Израиля исключило с 16 августа Россию, Аргентину, Белоруссию, Великобританию, Индию, Кипр, Киргизию, Узбекистан и ЮАР из списка стран, запрещенных для посещения израильтянами в период пандемии без разрешения специальной комиссии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава государства.

В заявлении говорится, что министерство утвердило состав двух списков - "красного" и "желтого". В "красном" с 16 августа остаются Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция, для их посещения требуется разрешение израильских властей, нарушение этого положения карается штрафом в пять тысяч шекелей (около 115 тыс. рублей). В "желтом" с понедельника находятся Австралия, Австрия, Венгрия, Гонконг, Китай, Молдавия, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань и Чехия, возвращающимся израильтянам будет необходимо изолироваться на сутки или до получения отрицательного теста на COVID-19. Все остальные страны, включая Россию, с 16 августа отнесены к "оранжевому" списку государств, которые израильтянам посещать разрешено, но по возвращении из которых обязательно прохождение недельного карантина даже для вакцинированных и переболевших, указали в пресс-службе.

Власти еврейского государства с 16 марта разрешили возобновить прерванное с конца января 2021 года авиасообщение, но въезд в еврейское государство разрешен лишь гражданам страны или лицам, имеющим вид на жительство. С 7 марта власти Израиля разрешили въезд иностранцев в страну в исключительных случаях при наличии специального разрешения, с 8 апреля вакцинированным от коронавируса иностранцам разрешено посещать родственников в Израиле. 1 июля ожидалось открытие страны для индивидуальных вакцинированных туристов, затем оно было перенесено на 1 августа, а позднее отложено на неопределенный срок.