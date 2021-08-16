Исследование: электросамокаты стали самыми популярными спорттоварами летом 2021 года

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Спрос на спортивные товары в РФ за год вырос почти вдвое, а самыми популярными товарами в категории летом 2021 года стали электросамокаты - их покупали более чем в два раза чаще, чем летом 2020 года. Об этом говорится в исследовании крупнейшего российского ретейлера Wildberries, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"С 1 мая по 12 августа 2021 года россияне приобрели на 85% больше спортивных товаров в штуках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хитами продаж среди всех спортивных товаров стали самокаты - их в штуках россияне купили больше всего. Наиболее высокая динамика продаж отмечена в категории электротранспорта, в частности, электросамокатов - рост составил 120% год к году", - говорится в исследовании.

Повышенный спрос весной и летом в Wildberries отмечают и на электровелосипеды - их россияне купили на 95% штук больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В регионах страны наиболее высокая динамика спроса на электротранспорт отмечалась в Ульяновской области (+158% рост продаж с 1 мая по 12 августа 2021 год к году), Чувашии (+134%), Бурятии (+124%), Алтае (+117%) и Санкт-Петербурге (+112%). В Москве продажи электротранспорта выросли на 104% в штуках. "Из "традиционных" механических транспортных средств спрос также вырос на трехколесные велосипеды - на 54%, ролики - на 37%, скейтборды - на 30%", - говорится в исследовании.

В Wildberries также отметили рост продаж на 37% ракеток для тенниса, бадминтона и пинг-понга.