Александр Пушной будет вести на СТС новое шоу об изобретениях

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Телеведущий Александр Пушной будет вести на телеканале СТС новое шоу "Купите это немедленно", в котором авторы самых необычных изобретений получат возможность запустить их в массовое производство, сообщили ТАСС в пресс-службе канала.

"Финалистам всероссийского кастинга предстоит за полторы минуты на сцене доказать уникальность своих разработок не только зрителям в зале, но и крупнейшим бизнесменам страны", - отметили на СТС.

Пушной хорошо знаком с миром изобретений, он получил диплом магистра радиофизики и на протяжении многих лет был ведущим научно-популярного шоу "Галилео".

"Наша страна богата талантливыми изобретателями, но мало кто знает имена этих людей. Мне приятно стать частью проекта, который поможет им пробиться к зрителю, а в будущем - и к потребителю. Вспомнилась популярная программа "Это вы можете", посвященная научно-техническому творчеству обычных людей. Здорово, что народные изобретения снова окажутся в фокусе телевидения", - привели в пресс-службе слова Пушного.

Содействие в подготовке программы оказывает Агентство инноваций Москвы.

Как отметил генеральный продюсер канала Антон Федотов, новая программа дарит шанс в короткие сроки получить бизнес-экспертизу и мнение будущих потребителей. "Таким образом мы хотим не только поддержать стартапы, но и помочь в создании продуктов, способных изменить жизни миллионов людей", - сказал он.

Премьера шоу состоится осенью. Изобретатели представят разработки, которые призваны сделать повседневную жизнь легче. Речь идет о таких изобретениях как машина, перерабатывающая мусор в топливо, приложении для поддержания стиля и других.