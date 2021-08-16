Защита Уилана подаст ходатайство о его переводе в США для отбытия наказания

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сторона защиты осужденного за шпионаж гражданина США Пола Уилана до конца нынешней недели подаст ходатайство в Мосгорсуд о его переводе в США для дальнейшего отбытия наказания. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Карлова.

"Ходатайство о переводе Уилана в США готово. До конца недели мы его подадим в Мосгорсуд. На самом деле удовлетворят его или нет - зависит от воли двух государств. Если между РФ и Соединенными Штатами есть договоренность, то судья ее оформит в своем решении юридически. Мы подаем это ходатайство с большой надеждой на успешное решение по нему", - сказала она.

Карлова также подчеркнула, что защите до сих пор не удалось пообщаться с Уиланом по телефону, хотя она имеет такое право. "Я подала жалобу в прокуратуру, требую, чтобы руководство колонии, где Уилан отбывает наказание, дало нам поговорить с нашим подзащитным", - добавила адвокат.

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.