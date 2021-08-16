{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аукцион арабских скакунов "Гордость Польши" завершился продажей 14 коней за €1,6 млн

В 2021 году на аукцион съехалось рекордное число покупателей

ВАРШАВА, 16 августа. /ТАСС/. Польский аукцион чистокровных арабских скакунов "Гордость Польши" прошел в минувшие выходные в местечке Янув-Подляский (Люблинское воеводство). В этом году на него съехалось рекордное число покупателей - более 50 ценителей из 29 стран.

Аукцион прошел уже в 52-й раз. На нем было представлено 16 животных. Самыми дорогими оказались гнедой жеребец Экватор и серая кобыла Эмандорисса с конезавода в Михалове. Покупатели из Саудовской Аравии и Катара заплатили за них по €450 тыс. 

"Рынок выровнялся. Я все время думал, принесет пандемия положительный или негативный результат. Чувствовалась жажда яркого события, потому что на протяжении всего чемпионата недостатка в гостях не было, трибуны были полными", - отметил глава польского Клуба скачек Томаш Халимонюк.

В прошлом году общая сумма, вырученная на торгах "Гордость Польши", также составила около €1,6 млн. Тогда было продано 10 лошадей. Самой дорогой из них стала девятилетняя серая лошадь по кличке Перфинка. Покупатель из Объединенных Арабских Эмиратов заплатил за нее €1,25 млн. Рекорд на аукционе был установлен в 2015 году, когда покупатель из ОАЭ заплатил €1,4 млн за 10-летнюю кобылу Пепиту.

Теги
Польша
Пандемия COVID-19
Роспотребнадзор: треть переболевших ковидом восстанавливают здоровье дольше трех месяцев
Постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни, подчеркнули в службе
Роспотребнадзор: треть переболевших ковидом восстанавливают здоровье дольше трех месяцев
Читать полностью