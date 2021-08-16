Экспедиция по изучению популяции белых медведей и моржей вышла из Архангельска

АРХАНГЕЛЬСК, 16 августа. /ТАСС/. Экспедиция на научно-исследовательском судне "Иван Петров" по изучению белых медведей и моржей на островах Новой Земли и Земли Франца-Иосифа вышла в пятницу из Архангельска, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Роснефть".

"Сегодня из порта Архангельска вышла экспедиция, организованная Арктическим научным центром "Роснефти" и Институтом проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН. Это вторая экспедиция в рамках проекта по изучению карско-баренцевоморской популяции белого медведя и атлантического моржа. В течение месяца ученым предстоит провести мониторинг численности животных, занесенных в Красную книгу России, исследование их кормовой базы и путей миграции", - сообщили в пресс-службе.

Участники экспедиции разделятся на две группы: одна останется на мысе Желания северной оконечности острова Северный Новой Земли, где находится база нацпарка "Русская Арктика". Специалисты будут наблюдать за белыми медведями.

Исследования моржей

Вторая группа направится к Оранским островам, Земле Франца-Иосифа и острову Виктория для обследования лежбищ атлантического моржа. В течение всех морских переходов будут проводиться судовые наблюдения для обнаружения животных на льду или в воде. Авиаучеты, методика которых была отработана в прошлом году, запланированы на всех известных залежках моржей. Для учета численности будут применяться бесшумные дроны. Этот метод считается наиболее безопасным, точным и наименее вызывающим стресс у животных.

Ученые проведут видеообследование донных сообществ с использованием телеуправляемых подводных аппаратов в районе обнаруженных лежбищ. "Мы будем отбирать пробы бентоса - кормовой базы, придонных животных, чтобы изучить кормовую базу моржа, также мы будем исследовать бентос при помощи видеосъемки, у нас на борту есть подводные работы и камеры", - рассказала ТАСС заместитель начальника отдела флота и экспедиционного обеспечения Центра морских исследований МГУ Виктория Мельникова. Это позволит оценить состояние кормовой базы на исследуемой территории.

В планах экспедиции исследовать генетическое разнообразие животных, пути их миграции в зависимости от ледовой обстановки, наличие заболеваний и загрязнений. Запланирована установка фотоловушек, при помощи которых можно будет оценить состав залегающих на арктических островах животных.

В начале 2020 года "Роснефть" и министерство природных ресурсов и экологии РФ заключили соглашение о взаимодействии в рамках национального проекта "Экология". "Роснефть" реализует корпоративную программу по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов - биоиндикаторов устойчивости арктических экосистем. Помимо белых медведей и моржей, это дикий северный олень и белая чайка - редкий вид морских птиц, занесенный в Красную книгу РФ.