Роспотребнадзор: треть переболевших ковидом восстанавливают здоровье дольше трех месяцев

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Порядка трети переболевших COVID-19 не могут вернуться к прежнему образу жизни даже после трех месяцев после болезни, сообщается в Instagram-аккаунте Роспотребнадзора в понедельник со ссылкой на руководителя отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарову.

"Около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела, постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По словам Омаровой, после легкой формы коронавируса пациенты выздоравливают примерно через две недели, при среднетяжелой и тяжелой - через три-шесть недель. В среднем постковидный синдром проходит в течение полугода, но у некоторых он сохраняется дольше.

Отмечается, что у детей восстановление организма после болезни происходит быстрее, чем у взрослых.