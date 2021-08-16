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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор: треть переболевших ковидом восстанавливают здоровье дольше трех месяцев

Постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни, подчеркнули в службе
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Порядка трети переболевших COVID-19 не могут вернуться к прежнему образу жизни даже после трех месяцев после болезни, сообщается в Instagram-аккаунте Роспотребнадзора в понедельник со ссылкой на руководителя отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарову.

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"Около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела, постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По словам Омаровой, после легкой формы коронавируса пациенты выздоравливают примерно через две недели, при среднетяжелой и тяжелой - через три-шесть недель. В среднем постковидный синдром проходит в течение полугода, но у некоторых он сохраняется дольше.

Отмечается, что у детей восстановление организма после болезни происходит быстрее, чем у взрослых.

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