Дистанционное зондирование Земли поможет защитить Дальний Восток от ЧС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Методы дистанционного зондирования Земли и наблюдение за терминальными точками помогут превентивно защитить регионы Дальнего Востока от природных стихий, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Людей [при ЧС] удается защитить. <…> Основная задача - консолидировать все федеральные, региональные меры, работу всех органов власти и ведомств, чтобы не допустить в будущем такого прохождения стихии и такой открытости этой стихии. Мы должны каждый населенный пункт защитить и, конечно, превентивно наблюдать за термальными точками, использовать методы дистанционного зондирования Земли", - сказал он в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24".

Кроме того, по словам министра, необходима слаженная работа со всеми информационными системами, чтобы на самой ранней стадии идентифицировать очаги и локализовать их.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 13 августа на территории Якутии и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.