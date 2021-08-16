Телеканал "2х2" перезапустили с новой концепцией

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Телеканал "2х2", входящий в холдинг "Газпром-Медиа", впервые за 14 лет существования обновил концепцию, сменил фирменный стиль и логотип, сообщили ТАСС в пресс-службе канала.

На телеканале с 16 августа изменена эфирная сетка, в эфире появятся новые тематические блоки, которые будут курировать блогеры-эксперты в разных областях (от науки до искусства). Так, запустится тематический блок про Японию "Аруто ТВ", который будет выходить регулярно с понедельника по четверг. По четвергам зрители увидят научпоп "Топлес ТВ" с Яном Топлес. Кроме того, на телеканале анонсируют тематические выходные про аниме и кино: стартуют новости аниме-сериалов от "Анкорд ТВ" и канал про кино и взрослую анимацию с Chuck Review "Чак ТВ". Блоки будут построены по принципу кураторских плейлистов.

Логотип канала остался черно-белым, но сменил написание цифр на минималистичные римские. Логотип был придуман вместе со зрителем: его автором стал программист Иван из Саратова. В оформлении задействовано множество визуальных элементов из диджитал-среды: от всплывающих окон до стилизации логотипа под шапку сайта.

В обновленной эфирной сетке также появятся новые проекты собственного производства и премьеры мировых анимационных хитов для взрослых. Производство высокобюджетной анимации для взрослой аудитории канал планирует вести совместно с видеоплатформой Premier. Первой премьерой станет "Вселенная Хакинга" - про злоключения русских хакеров в гик-вселенной. Выход фильма намечен на осень. В 2022 году запланирована премьера мультсериала Take My Muffin - это история о потерявшем память единороге, который обладает способностью выдавать гениальные идеи стартапов.

Как заявил директор телеканала Денис Всесвятский, искусство взрослой анимации сейчас актуально как никогда.

"Изменениями в эфире мы расширяем смыслы бренда и захватываем больше новых тем и героев современной интернет-культуры. Информационный мир сильно изменился, сегодня люди по-другому потребляют контент. Появилась усталость от его переизбытка и возникла потребность в кураторах, которые помогают выбрать и осмыслить самое интересное".