Минпросвещения обсудит с экспертами развитие ученического самоуправления

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Минпросвещения совместно с экспертным сообществом обсудит вопросы воспитания и образования детей в рамках августовских педагогических совещаний. В их числе проблема подготовки кадров в системе воспитания и образования, развитие института ученического самоуправления, а также формирование воспитательной среды через школьные музеи, театры и спортивные клубы, заявил в понедельник замминистра Александр Бугаев.

"Тема воспитания стала центральной темой региональных августовских педагогических совещаний. Впервые в преддверии совещаний, проводимых в регионах, министерством просвещения подготовлена федеральная площадка, в рамках которой с экспертным сообществом мы обсуждаем актуальные вопросы в системе воспитания и образования детей: это подготовка кадров, методическое сопровождение воспитательной работы, критерии ее оценки, оценки эффективности наших действий, развитие института ученического самоуправления и, конечно, детских общественных объединений, доступность дополнительного образования, развитие воспитательной среды через школьные музеи и театры, школьный спортивный клуб", - сказал он в ходе приветственного слова августовских педагогических совещаний.

Бугаев отметил, что общей задачей экспертного сообщества и министерства является формирование образовательной среды, доступной и интересной детям. "Важно не гнаться за количеством принимаемых мер и мероприятий, важно углубиться в их содержание и качество", - подчеркнул замминистра.