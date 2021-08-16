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Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Москве выявили 1 489 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 31 марта

В относительном выражении прирост составил 0,1%

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 1 489, что стало минимумом с 31 марта.

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Это следует из опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,1%. Днем ранее в столице выявили 1 954 заразившихся, всего с начала пандемии - 1 543 648.

В Москве за сутки зарегистрировали 54 смерти из-за коронавируса, это минимум с 2 мая. Всего за пандемию в городе, по данным штаба, зафиксировали 26 651 летальный исход (1,73% заболевших).

Число выздоровевших в столице увеличилось на 2 152, до 1 412 329 (91,5% всех заразившихся). Количество так называемых активных случаев, напротив, снизилось до 104 668.

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