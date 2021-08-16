В России впервые с 29 июня выявили менее 21 000 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 765, до 6 621 601. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В стране выявили менее 21 000 заразившихся впервые с 29 июня, когда штаб сообщил о 20 616 инфицированных. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,31%.

В частности, в Москве выявили 1 489 инфицированных, в Санкт-Петербурге - 1 383, в Подмосковье - 1 362, в Свердловской и Нижегородской областях - 529 и 528 соответственно.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 550 379 - максимума с 13 января.

Вылечившиеся и умершие

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 806 против 816 днем ранее, до 171 305. Таким образом, количество умерших превышает 800 уже пять дней подряд.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,59%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве зарегистрировали 54 смерти, в Санкт-Петербурге - 44, в Иркутской области - 34, в Краснодарском крае - 33.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 601, до 5 899 917. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,1% от общего числа заразившихся.

В частности, в Москве вылечились 2 152 человека, в Санкт-Петербурге - 1 794, в Подмосковье - 1 530, в Красноярском крае - 510.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 383, что стало минимумом с 29 июня. Днем ранее в городе выявили 1 668 заразившихся, всего с начала пандемии - 557 993.

Число умерших за сутки возросло на 44, до 20 025, а выздоровевших - на 1 794, до 531 443, следует из данных штаба.