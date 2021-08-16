Кузнецова предложила ввести психологическую помощь для родителей детей с инвалидностью

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала инициативу о психологическом сопровождении родителей детей с инвалидностью и предложила включить ее в предвыборную программу партии "Единая Россия". Об этом она заявила в понедельник в ходе круглого стола в штабе общественной поддержки партии.

"Вернувшись из Калуги, я привезла предложение - психологическая помощь родителям [детей с инвалидностью]. Здесь очень важно готовить специалистов, которые будут работать со всей семьей - не только с ребенком, но и с родителями. Это предложение от благотворительного фонда в Калуге я считаю абсолютно точным и достойным включения в народную программу", - сказала Кузнецова, которая вошла в пятерку общефедерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму.

В свою очередь председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая отметила, что у родителей детей с инвалидностью "есть две горячие точки". "Первая точка - это когда они узнают, что ребенок болеет, что, к сожалению, ребенок с инвалидностью, вторая горячая точка - это когда ребенку исполняется восемнадцать лет", - сказала она. Буцкая отметила, что при наступлении совершеннолетия ребенка с инвалидностью возникают трудности у родителей при оформлении опеки, которые могут длиться несколько месяцев. "В эти месяцы семья не получает деньги", - сказала она.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.