Сын Виктора Цоя обжаловал решение суда по иску к создателям картины о его отце

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сын музыканта Виктора Цоя Александр подал жалобу на решение суда первой инстанции из-за спора с создателем фильма о рок-звезде Алексеем Учителем. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев.

"Мосгорсуд рассмотрит жалобу сына Виктора Цоя на решение районного суда. Сын музыканта обратился с исковым заявлением к авторам фильма "Цой" о защите права на охрану изображения. Истец утверждает, что ответчики использовали ранее не обнародованные фотографии Виктора Цоя без разрешения истца. О результатах рассмотрения апелляции будет сообщено дополнительно", - сказал он.

Ранее Савеловский суд Москвы отклонил иск Александра Цоя. По мнению истца, ответчик в своем фильме незаконно использовал архивную съемку с участием музыканта. Цой просил удалить имя отца из названия фильма и кадры с ним, а также взыскать компенсацию морального вреда за несогласованное использование изображения своего отца при показе фильма на общую сумму 110 тыс. рублей.

Александр Цой ранее высказывал позицию, что наследники считают картину "порочащей доброе имя Виктора Цоя и его близких" и неоднократно высказывали возражения против содержания рабочих материалов фильма режиссеру. Режиссер Учитель ранее сообщал, что удивлен обращением наследников. По его словам, фильм создавался с большим уважением к памяти музыканта и подчеркивал, что в ленте излагается вымышленная история, в нем нет актера, который играет музыканта, а главным действующим лицом является другой человек. Министр культуры РФ Ольга Любимова, комментируя ситуацию, сказала журналистам, что картина получила прокатное удостоверение на законном основании.