Новый учебный год в РАНХиГС начнется в смешанном формате

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Руководство Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) приняло решение начать новый учебный год в смешанном формате, с использованием в том числе удаленного обучения, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе РАНХиГС.

"Большинство студентов очных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры московского кампуса не менее двух дней в неделю будут учиться дистанционно. Преимущественно в удаленном режиме пройдут и потоковые лекции. Остальные мероприятия образовательной программы будут проводиться в традиционном очном формате", - пояснили в пресс-службе.

В вузе отметили, что дистанционные технологии будут также применяться для студентов очно-заочной и заочной формы обучения. При этом решение о формате занятий каждый филиал Академии будет принимать индивидуально "исходя из эпидемиологической ситуации и в соответствии с постановлениями региональных органов власти".

Ректор РАНХиГС Владимир Мау считает, что за полтора года дистант показал свою эффективность. "Есть форматы, где дистант уже более предпочтителен, потому что он открывает возможности для большего числа студентов, например, потоковые лекции знаменитых преподавателей. Именно благодаря симбиозу разных форматов в новом учебном году мы будем стремиться создать единое образовательное пространство для студентов и слушателей Академии во всех российских регионах", - цитируют в пресс-службе руководителя вуза.

Кроме того, вуз ввел обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19 для допуска иностранных студентов к очному формату обучения. Тест необходимо сделать в течение трех дней с момента прибытия в Россию. Исключение будет сделано для привитых от коронавируса или перенесших заболевание за последние полгода.

Также в Академии сохранятся необходимые санитарные меры - измерение температуры на входе и масочный режим. Отмечается, что на данный момент в московском кампусе РАНХиГС привито около 65% сотрудников. Для заселения в общежития вуза все студенты будут обязаны предоставить сертификат о вакцинации против COVID-19 либо отрицательный результат ПЦР-теста.