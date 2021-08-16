В Астрахани под открытым небом пройдет фестиваль классической музыки стран Прикаспия

АСТРАХАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Каспийский фестиваль классической музыки "OperaFirst. Astrakhan 2021" пройдет в Астрахани с 9 по 11 сентября под открытым небом. В нем примут участие звезды мировой оперной сцены в сопровождении сводного симфонического оркестра стран Прикаспия, сообщила ТАСС в понедельник пресс-секретарь фестиваля Полина Колесникова.

Фестивальная программа объединит три разножанровых творческих вечера, 9 сентября фестиваль откроет камерный концерт "Каспий - Европа VIS- -VIS", в рамках которого состоится премьера сочинения азербайджанского композитора Франгиз Ализаде. 10 сентября Астраханский театр оперы и балета представит кантату Сергея Прокофьева "Александр Невский", которая пройдет в Астраханском кремле под открытым небом. Завершится OperaFirst гала-концертом на Соборной площади кремля при участии звезд оперной сцены и сводного симфонического оркестра солистов пяти стран Прикаспийского Содружества под управлением дирижера Михаила Голикова.

"На площадках проведения OperaFirst будут обеспечены все необходимые меры безопасности для участников и гостей мероприятия, фестиваль пройдет под открытым небом в новом для России формате. Мероприятие готовит большая международная команда под кураторством музыканта и продюсера Федора Елесина, который реализовал целый ряд успешных творческих проектов по всему миру. Мы хотим порадовать астраханскую публику ярким культурным перформансом с участием звезд российской и мировой сцены, а также артистов из Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана", - сказала Колесникова.

Как уточнили в пресс-службе, в концертной программе примут участие лучшие колоратурные сопрано мира - Суми Чо (Южная Корея) и Элизабет Видаль (Франция), солист "Метрополитен-опера" и "Ковент-Гарден" Сергей Лейферкус (Россия-Великобритания). В рамках фестиваля запланированы также художественная выставка, кинопоказы студии "Казахфильм", мастер-классы исполнительского искусства, уникальный показ мод Caspian Fashion.

Проведение OperaFirst инициировано правительством Астраханской области. Как сообщается на сайте министерства культуры и туризма региона, "это событие призвано укрепить культурное сотрудничество стран Каспийского региона и статус Астрахани как одного из крупнейших центров российской культуры на Каспии".