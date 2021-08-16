Новый мусоросортировочный комплекс запустили в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Мусоросортировочный комплекс мощностью 200 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год запустили в Магнитогорске. С учетом нового объекта, регион на 90% закрыл потребность в подобных предприятиях, сообщил ТАСС в понедельник заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Ранее издание РБК сообщало, Челябинская область якобы входит в число регионов, где "установленные плановые показатели не позволят выполнить" указ президента России Владимира Путина, устанавливающий 100-ную норму сортировки отходов к 2030 году.

"Указом президента России поручено обеспечить к 2030 году 100-процентную сортировку ТКО и 50-процентное захоронение ТКО. <...> С учетом дополнительных мощностей, которые предусмотрены паспортом проекта "Комплексная система обращения с ТКО", требуемые показатели к 2030 году будут достигнуты. Например, сегодня официально завершено строительство крупного сортировочного комплекса с полигоном ТКО в Магнитогорске мощностью 200 тыс. тонн. На данный момент мы закрываем потребность на 90% из необходимых 100%", - сказал собеседник агентства.

Безруков добавил, уже сейчас в регионе есть предприятия по утилизации картона, пластика, стекла, мощности, которых хватает для переработки всех отходов. Некоторые предприятия покупают сырье для переработки даже в других регионах.