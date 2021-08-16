Школьники в "Сириусе" разработали проект сверхтяжелой ракеты для полета на Луну

СОЧИ, 16 августа. /ТАСС/. Участники программы "Большие вызовы", которая проходила в научно-технологическом университете "Сириус", разработали проект сверхтяжелой ракеты-носителя для доставки людей и грузов на поверхность Луны. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Школьники-участники "Больших вызовов" разработали проект сверхтяжелой ракеты-носителя массой более 3 тыс. тонн. Для этого они применили знания о конструировании космической техники и алгоритмах расчетов, а также освоили дифференциальное исчисление и современные CAD и CAE-системы (методики автоматизированного проектирования - прим. ТАСС). Ребята определили количество ступеней, выбрали подходящие материалы и компоненты топлива. Также они рассчитали прочность элементов и траектории полета, массу топлива и полезной нагрузки", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что работа над проектом велась в рамках направления "Космические технологии" научно-технологической программы "Большие вызовы". По словам одного из руководителей проекта Дмитрия Федорова, сотрудника концерна "Алмаз-Антей", работы по созданию сверхтяжелых ракет ведутся во всем мире, однако пока никто не может отправить космонавтов на Луну и вернуть их. Американская лунная программа была свернута, работы в США ведутся сейчас "фактически с нуля", отметил инженер. "При этом в российской федеральной космической программе поставлена задача - к 2030 году начать серьезное освоение Луны. Ракеты "Союз" и "Протон" могут вывезти на низкую опорную орбиту всего 7 и 20 тонн соответственно. Нам же нужно поднять 140 - это как 20 взрослых слонов", - привели слова Федорова в пресс-службе.

Одним из этапов работы над проектом стал расчет прочности отсеков ракеты. При осуществлении расчетов участники программы выявили уязвимые месте в конструкции фермы, на которую устанавливаются топливный бак и ракетный двигатель. "Мы нашли проблему в ее конструкции и сейчас ищем способы укрепления. Также с помощью компьютерного моделирования мы проверили устойчивость топливных баков на столкновение с метеоритами", - рассказал школьник из Москвы Атай-Никита Гюнюч, слова которого привели в пресс-службе.

На финальной презентации участники программы защитили аванпроект, представили характеристики ракеты и свои расчеты, доказывающие, что проект осуществим. Следующим этапом станет изготовление более детальных чертежей и передача результатов на проверку специалистам-ракетостроителям.

О "Больших вызовах"

Научно-технологическая программа "Большие вызовы" в текущем году собрала почти 450 школьников со всей России, став рекордной. Участники выполнили 115 проектов по 12 направлениям. В их числе проекты по освоению Арктики и Мирового океана, по генетике, персонализированной медицине, нейротехнологиям, беспилотному транспорту. Участникам программы помогали ведущие российские ученые и инженеры, представители организаций-партнеров.

Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2015 году по решению президента РФ Владимира Путина, возглавившего его попечительский совет. Цель работы Центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и технического творчества.