В Казани открылся III Всероссийский фестиваль жестового языка

КАЗАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. III Всероссийский фестиваль жестового языка, посвященный 95-летию Всероссийского общества глухих, открылся в Казани, передает корреспондент ТАСС. Мероприятие позволит выявить, в частности, лучших исполнителей жестовой песни.

"Я горжусь, что этот фестиваль проходит здесь, в Казани. Он посвящен всем глухим, нашему жестовому языку", - сказала на открытии председатель Татарского регионального отделения Всероссийского общества глухих Венера Гаулстон.

С марта по июнь 2021 года в регионах России проводились региональные конкурсы, на которых отобрали лучших исполнителей на финальную часть. Сегодня в Казани открылась заключительная часть, которая продлится три дня. Фестиваль проводится в номинациях: жестовая песня - индивидуальное исполнение (для мужчин, женщин и в дуэте/трио), жестовая песня - ансамбль (от четырех человек), художественное слово (басня, стихотворение), рассказ, стендап-комедия на русском жестовом языке и визуальная миниатюра.

Как рассказали организаторы, проведение заключительного этапа фестиваля позволит выявить одаренных исполнителей во всех жанрах, а также определить лучших исполнителей от региональных отделений Всероссийского общества глухих.

Главными целями Фестиваля стали достижение понимания в обществе роли и значения русского жестового языка в жизни глухих людей и необходимости его государственной поддержки, привлечение внимания общественности к проблемам изучения и развития жестового языка, популяризации и развития его через художественное творчество.

Организаторами выступают Министерство культуры Российской Федерации и Всероссийское общество глухих.