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Единый день голосования

В "Единой России" предложили обнулить транспортный налог помогающим перевозить инвалидов

Налог могут отменить для граждан, которые помогают перевозить людей с инвалидностью I и II групп на собственных автомобилях с мощностью двигателя до 250 л. с.

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая, идущая на думские выборы от партии "Единая Россия" по Перовскому одномандатному округу в Москве, предложила отменить транспортный налог для граждан, которые помогают перевозить людей с инвалидностью I и II групп на собственных автомобилях с мощностью двигателя до 250 л. с. Об этом она заявила в понедельник в ходе круглого стола в штабе общественной поддержки партии.

"Наше предложение о том, что для тех людей, которые помогают перевозить инвалидов I и II групп на своей собственной машине, обнулить налог на транспортное средство", - сказала она.

Буцкая напомнила, что законом предусмотрена отмена транспортного налога для лиц, имеющих машины с мощностью двигателя до 70 л. с. "Это очень маленькие автомобили, современные [инвалидные] кресла в них просто не помещаются, установить [порог] сразу до 250 л. с.", - предложила она.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосования
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