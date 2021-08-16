На Сахалине закрыли ковидный госпиталь на базе городской больницы

ТАСС, 16 августа. Инфекционный госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией закрыли в городской больнице Южно-Сахалинска. Решение связано с ростом числа выписанных пациентов, перенесших COVID-19, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Министерством здравоохранения Сахалинской области было принято решение о закрытии ранее развернутого инфекционного госпиталя на базе городской больницы им. Ф. С. Анкудинова. Соответственно, городская и областная больницы с сегодняшнего дня вернулись к прежнему режиму работы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что количество свободных коек в инфекционных отделениях выросло в связи с ростом числа выписанных пациентов из ковидных госпиталей. На базе городской больницы было организовано 165 коек.

"Такому результату способствует и ответственный подход сахалинцев к вакцинации. На сегодняшний день коллективный иммунитет составляет 50,5%. Жители острова активно прививаются от COVID-19", - отмечается на сайте ведомства.

В Сахалинской области выявлено 29,1 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 27,1 тыс. человек, умерли 175.