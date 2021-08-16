Мурманский губернатор предложил управлять снегоходом по водительским правам категории В

МУРМАНСК, 16 августа. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил внести изменения в федеральное законодательство, регулирующее право на управление снегоходом, сообщили в понедельник в министерстве информационной политики региона. При принятии поправок управлять снегоходом можно будет, имея автомобильные права категории В.

В настоящее время в России для управления снегоходом требуется пройти особое обучение для получения удостоверения тракториста-машиниста (права категории А I).

"Это очень популярный вид активного отдыха, но сегодня, чтобы управлять снегоходом, необходимо иметь права тракториста-машиниста, что усложняет оказание таких [по аренде и прокату снегоходов] услуг. Давайте предложим нашим коллегам из федерального правительства дать возможность управлять снегоходом при наличии обычного водительского удостоверения. Прошу подготовить предложение", - приводятся в сообщении слова губернатора, который также отметил, что, по его мнению, навыков и знаний управления автомобилем достаточно, чтобы управлять снегоходом.

"Если снять эту административную препону, то количество тех, кто будет пользоваться этим сервисом легально и законно, кратно вырастет. Это поможет туроператорам и, конечно, привлечет дополнительных туристов", - пояснил Чибис.

По информации комитета по туризму Мурманской области, в Заполярье за семь месяцев этого года побывало около 250 тыс. человек, что близко к допандемийным показателям.