"Царьград" прекратил переговоры с Google о мировом соглашении

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Телеканал "Царьград ТВ" принял решение прекратить переговоры с корпорацией Google о мировом соглашении. Об этом ТАСС сказал пресс-секретарь владельца телеканала Валерий Рукобратский.

В понедельник 9-й Арбитражный апелляционный суд Москвы должен был повторно рассмотреть апелляцию Google на решение суда первой инстанции о полной разблокировке канала "Царьград ТВ" в видеохостинге YouTube, восстановлении на той же площадке видеоархива и миллиона подписчиков канала, а также компенсации за потерянную монетизацию контента.

"Заседание суда перенесено на 20 сентября в связи с тем, что суд взял время на рассмотрение новых документов, поступивших от Google", - сказал собеседник ТАСС.

По его словам, Google представил документы о том, что владелец телеканала Константин Малофеев, находясь под санкциями, в 2014 году вел судебный процесс на территории США. Корпорация просит и сейчас перенести судебный процесс в Соединенные Штаты.

"Наша позиция такова: Google изворачивается, чтобы рассмотрение затянуть. При этом они нам говорят, что готовы идти на мировую. Но фактически они ничего для этого не сделали. Мы приняли решение отказаться от бесплодных попыток вести переговоры о мировом соглашении. Наша позиция будет доведена до суда 20 сентября", - указал он.

Блокировка телеканала

28 июля 2020 года компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, без предупреждения заблокировала канал "Царьград ТВ", нарушив тем самым свои собственные пользовательские правила. Позднее в Google объяснили произошедшее тем, что учредитель телеканала - известный российский предприниматель и политический деятель Константин Малофеев - находится под санкциями США из-за конфликта на юго-востоке Украины.

"Царьградом" был подан иск против компании Google. Благодаря поправкам, внесенным в Конституцию России, в одной из которых говорится о примате российского законодательства над иностранным, судом было принято решение в пользу телеканала "Царьград". В случае неисполнения решения на компанию Google накладывается прогрессивная судебная неустойка (астрент): 100 тыс. рублей. При этом сумма будет увеличиваться каждую неделю вдвое. По подсчетам представителей Google, через полгода неисполнения судебного решения сумма штрафа достигнет астрономических 94 триллионов рублей.

"Ни копейки от штрафа, который заплатит Google, если не исполнит решения суда, не пойдет мне в качестве дивидендов, - заявил Константин Малофеев, слова которого ТАСС привели в пресс-службе канала. - У нас нет никакого меркантильного намерения. Мы боремся за суверенитет России в цифровом пространстве. Если штраф будет выплачен в нашу пользу, мы потратим все эти деньги на создание видеохостинга, альтернативного YouTube".