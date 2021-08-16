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Менеджер МакSим опровергла, что певица отправится в реабилитационный центр

По словам Маргариты Соколовой, исполнительница получает всю необходимую помощь специалистов дома

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Певица Максим (Марина Максимова) остается дома, где она получает всю необходимую после болезни помощь специалистов. Об этом сообщила в понедельник ТАСС ее менеджер Маргарита Соколова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что певица на три недели отправляется в реабилитационный центр в Подмосковье.

"Это ложная информация, - прокомментировала Соколова. - Все специалисты приезжают оказывать ей помощь на дому. Она находится дома, реабилитируется дома. Никуда не выезжает".

По словам менеджера, МакSим 23 августа еще предстоит снятие швов, оставшихся после пребывания в реанимации.

38-летняя певица около двух месяцев находилась в больнице, полтора из них она провела в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Диагноз не разглашается, но известно, что тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 3 августа МакSим вывели из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ, 9 августа ее перевели из реанимации в обычную палату. 13 августа певицу выписали.

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