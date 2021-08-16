СМИ: в Греции впервые от COVID-19 умер полностью вакцинированный пациент

АФИНЫ, 16 августа. /ТАСС/. Полностью вакцинированный пациент впервые умер в Греции от COVID-19, у него после инфицирования возникла тяжелая пневмония. Об этом сообщил телеканал Open TV .

О смерти полностью вакцинированного мужчины, у которого не было серьезных побочных болезней, сообщил директор отделения интенсивной терапии больницы "Папаниколау" Никос Каправелос. "В моем отделении произошла первая смерть полностью вакцинированного пациента", - сказал врач. По его словам, скончался 70-летний мужчина, которому были сделаны прививки вакциной Pfizer.

Каправелос подчеркнул, что "это одно из исключений" из примерно 13 тыс. умерших в Греции из-за коронавируса. "Умершему мужчине было 70 лет, он получил две дозы вакцины, но заразился коронавирусом, в результате чего у него возникла тяжелая пневмония, которую он не смог преодолеть", - сказал директор отделения.

Он отметил, что "не следует обожествлять вакцинированных, им также нужно быть осторожными". При этом Каправелос пояснил, что вакцинация остается самым мощным оружием, которое у общества есть против пандемии.

Каправелос назвал критической эпидемиологическую ситуацию, созданную дельта-мутацией, и выразил обеспокоенность по поводу ее возможного дальнейшего ухудшения после возвращения греков из отпусков.

Ситуация с коронавирусом в стране

В Греции число случаев заражения коронавирусом подскочило с 400-800 за сутки в начале июля до более чем 3 000 за сутки в середине июля и остается на таком же высоком уровне в августе, что специалисты объясняют общим расслаблением населения и распространением дельта-штамма. 10 августа был поставлен своеобразный антирекорд в этом плане - 4 181 случай в сутки.

По данным на 15 августа, в стране были выявлены 1 888 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число выявленных заразившихся с начала пандемии достигло 537 125. Всего жертвами COVID-19 в Греции стали 13 223 человека. В стране остается обязательным ношение масок в закрытых помещениях.

При этом в Греции с 11-миллионным населением сделаны уже более 10 млн 988 тыс. прививок. Более 5 млн 838 тыс. человек получили по меньшей мере одну дозу, а более 5 млн 505 тыс. человек полностью вакцинированы.