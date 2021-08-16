Синоптики прогнозируют сильные дожди в некоторых регионах России 16-17 августа

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сильные дожди ожидают Крым, Ставропольский край, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Карелию, Туву, Красноярский край, Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую, Иркутскую области 16-17 августа. В некоторых регионах они будут сопровождаться шквалистым ветром, грозами и градом, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сложные погодные условия опять-таки на юге. На востоке Крыма в течение дня ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления до 15-20 м/с. В Ростовской области аналогичная ситуация, но ветер даже 20-23 м/с. В Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20-25 м/ с, на реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход селя", - сообщил он.

По словам Вильфанда, непогода доберется до Северо-Западного федерального округа к 17 августа. В Псковской, Новгородской, Ленинградской областях и Карелии прогнозируются ливневый дождь и гроза.

В ряде регионов Сибири в ближайшие дни также прогнозируются сильные дожди.

"Не только на европейской территории сильные дожди. Позавчера в Красноярском крае был перекрыт абсолютный максимум по осадкам, который составил 40,8 мм за сутки. Ситуация существенно не улучшится там. Там 16-го и 17-го числа прогнозируется сильный дождь. В Туве аналогичная ситуация, но 17 августа еще добавится град. В Иркутской области также очень сильный дождь и ливневый дождь, а это опасное явление", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.