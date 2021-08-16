В библиотеках Петербурга стартовала акция "Книга за корм" в поддержку приютов для животных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге 16 библиотек стали площадками благотворительной акции "Книга за корм" в поддержку городских приютов для бездомных животных. В ближайшие пять дней все желающие смогут приносить корма и консервы для собак и кошек, а в ответ участникам марафона будут дарить книги. Об этом сообщила ТАСС куратор мероприятия, ведущий библиотекарь Библиотеки "На Стремянной" Екатерина Филоненко.

"Мы ждем гостей с подарками для приютов, и в качестве благодарности, поскольку мы все-таки библиотека, мы дарим книги. Это [издания], которые нам в свое время принесли в дар. Книги очень разные: это художественная литература, современная, классика, научно-популярная и прочая. У нас есть книжки-сюрпризы, когда не известно, что внутри, но они симпатично завернуты. И есть, конечно, [книги] на выбор, потому что некоторые люди принципиально хотят знать, что они получают в подарок", - рассказала собеседница агентства.

Библиотеки в разных районах города, участвующие в акции, будут принимать для питомцев из приютов сухие корма и консервы для собак и кошек, древесный наполнитель, а также стиральный порошок и средства для мытья посуды. На площадках библиотек будут проходить встречи с представителями приютов и волонтерами.

"Поскольку мы позиционируем акцию как информационную, благотворительную, мы ставим перед собой задачу рассказывать, что существуют приюты, какая нужна помощь, как это изнутри работает. Поэтому мы считаем, что об этом должны говорить люди, которые непосредственно этим занимаются, и приглашаем на площадку волонтеров. В каждой библиотеке в определенной время будет встреча с волонтером", - отметила Филоненко. Кроме того, в Библиотеке "На Стремянной" 21 августа состоится открытая встреча с кинологом, который расскажет о коррекции поведения питомцев и ответит на вопросы гостей.

Благотворительный марафон "Книга за корм" проводится Библиотекой "На Стремянной" в Центральном районе Санкт-Петербурга в 10-й раз. В честь юбилейной даты возникла идея расширить географию помощи, и на предложение принять участие откликнулись библиотеки других районов города. Акция приурочена ко Дню защиты бездомных животных и направлена на привлечение внимания горожан к проблеме ответственного отношения к домашним питомцам.