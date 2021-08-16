Главу Минздрава Шри-Ланки сняли с должности за одобрение колдовства для борьбы с COVID-19

ПАРИЖ, 16 августа. /ТАСС/. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса снял с должности министра здравоохранения Павитру Ванняраччи за использование колдовства и "волшебных зелий" для борьбы с распространением коронавируса. Об этом в понедельник сообщает Agence France-Presse .

Ванняраччи в январе публично использовала полученное от колдуна "волшебное зелье", чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом. Однако после этого она не избежала COVID-19 и проходила лечение в реанимации одной из клиник. Кроме того, стало известно, что министр вылила в реку горшок со "святой водой" после того, как ее убедили, что это поможет положить конец эпидемии COVID-19 в Шри-Ланке, отмечает агентство.

Это стоило Ванняраччи портфеля министра здравоохранения, который по решению президента был передан Кехелии Рамбуквелле, занимавшему пост министра средств массовой информации. Ванняраччи, однако, останется в составе правительства: она возглавила менее важное в условиях пандемии министерство транспорта.

В Шри-Ланке с понедельника действует режим общенационального локдауна из-за распространения СОVID-19. В соответствии с ним жителям с 10:00 до 16:00 часов ежедневно запрещается покидать дома. Общее число инфицированных в стране за время эпидемии составило 355 тыс., от последствий заражения вирусом умерли 6 096 ланкийцев.