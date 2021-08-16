Начальник ГУ на транспорте МВД уходит на пенсию

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Начальник Главного управления на транспорте МВД России Дмитрий Шаробаров покидает свой пост и уходит на пенсию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Начальник Главного управления на транспорте МВД генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров отозвал ранее поданный им рапорт о продлении предельного срока службы и уходит на пенсию", - сказал он.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что уход Шаробарова связан с его активным противодействием реформе транспортной полиции, целостность которой он отстаивал. Ранее появлялась информация о том, что рассматривался вопрос о возможной ликвидации транспортной полиции из-за якобы ее низких показателей в работе, однако в МВД опровергли данную информацию.

Транспортная полиция является структурным подразделением центрального аппарата МВД России. Датой ее создания считается 1919 год. Она обеспечивает правопорядок на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Шаробаров возглавляет транспортную полицию с 2010 года.