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Дополнительный курс внедрят в школах Белгородской области для профилактики суицидов

Курс назовут "Ценность человеческой жизни"

ТАСС, 16 августа. Дополнительный курс с начала нового учебного года внедрят в школах и учреждениях среднего профессионального образования в Белгородской области для профилактики случаев самоубийств среди подростков. Об этом в понедельник на оперативном совещании правительства региона сообщил врио губернатора области Вячеслав Гладков.

"В связи с трагическим случаем, который произошел у нас в конце пришлой недели, когда подросток покончил жизнь самоубийством, считаю, что мы должны в рамах дополнительного образования усилить работу через отдельный курс. Условно называем [создаваемый курс] "Ценность человеческой жизни", - сказал Гладков.

По словам врио губернатора региона, дополнительный курс с начала учебного года планируется внедрить в школах начиная с пятого класса обучения, а также в колледжах и техникумах Белгородской области.

По факту гибели подростка прокуратура региона проводит проверку. По данным ведомства, 15-летнего жителя Яковлевского района области обнаружили 15 августа мертвым в селе Чуево на территории спортивной площадки школы.

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