Первая смена "Чистой Арктики" собрала на Таймыре и Ямале более 60 тонн отходов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Добровольцы проекта "Чистая Арктика" во время своей первой смены, в течение двух недель, убрали на Таймыре и Ямале более 60 тонн отходов, в основном металлолома. Об этом в понедельник сообщил пресс-центр проекта.

"На Таймыре волонтеры за две недели вахты собрали 44 тонны металлолома и древесины с берегов Енисея. В поселке Харасавэй на Ямале добровольцы собрали 43 куба горючих отходов (бочки, древесина, покрышки, пластик), собрали и выкопали 21,5 тонны металла. Следующие смены добровольцев в Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ отправятся в конце августа и начале сентября", - говорится в сообщении.

На Ямале работали 14 волонтеров "Молодежки ОНФ" из восьми регионов. Все промышленные отходы, которые участники команды собрали на побережье, ушли баржами на материк на переработку. Дерево, резина, бетонные и цементные блоки были обезврежены на месте.

"Мы работали как на побережье Карского моря, так и в вахтовом городке. Мы находили металлолом, который оставили после себя люди, которые осваивали Арктику еще при Советском Союзе. Но и находили много бионеразлагаемого материала, такого как пенопласт, пеноплекс, пластик. И, естественно, он образовался не тогда, а за последние лет 20", - пояснил участник "Молодежки ОНФ" из Рязанской области Глеб Шабонин, чьи слова приводятся в сообщении.

Идея "Чистой Арктики", направленной на создание единой программы по очистке Севера, принадлежит капитану ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову и Герою Труда Геннадию Антохину. В начале июня Лобусов предложил провести "большую арктическую уборку". Представленная 5 июля в Общественной палате РФ программа получила широкую поддержку, в том числе представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, Росприроднадзора, волонтерских и общественных организаций, научного сообщества, глав арктических регионов. Подать заявку на участие в проекте и арктической экспедиции можно на сайте чистая-арктика.рф.