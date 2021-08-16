Источник: "Аэрофлот" и AirBridgeCargo не будут летать над территорией Афганистана

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Аэрофлот" и крупнейшая российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo приняли решение с 16 августа не летать над территорией Афганистана, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.

"Над Афганистаном летают "Аэрофлот" и AirBridgeCargo. С сегодняшнего утра перевозчики приняли решение не летать над этой территорией в связи с NOTAM (оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационная информация), изданным Пакистаном по просьбе Афганистана", - сказал собеседник агентства.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Решение "Аэрофлота" прекратить полеты над территорией Афганистана фактически касается только рейсов в Дели и Бангкок, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

"Действительно, временно, до нормализации обстановки, самолеты "Аэрофлота" будут облетать воздушное пространство Афганистана. Фактически, ограничения касаются двух рейсов - Дели и Бангкок. И наше решение согласуется с позицией регулятора", - пояснил Демин.