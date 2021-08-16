Путин освободил Васильеву от должности главы попечительского совета Академии образования

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин освободил от должности председателя попечительского совета Российской академии образования (РАО) его президента, экс-министра просвещения Ольгу Васильеву. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Васильеву Ольгу Юрьевну от должности председателя попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования", - говорится в документе.

Ольга Васильева занимала пост министра образования и науки с 2016 года по 2018 год. После реорганизации министерства до января 2020 года занимала пост министра просвещения. В марте 2020 года указом президента РФ назначена председателем попечительского совета РАО сроком на пять лет. 30 июня Васильева избрана президентом Российской академии образования.