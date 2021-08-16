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Титов предложил допустить в Россию иностранные вакцины, сертифицированные ВОЗ

Бизнес-омбудсмен отметил, что в РФ "уже на множестве предприятий большинство людей вакцинированы"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил допустить в страну иностранные вакцины от коронавируса нового типа, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Такое мнение он высказал в понедельник журналистам в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург.

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"Мы все-таки требуем сертификацию иностранных вакцин. У людей должен быть выбор: они должны иметь возможность выбрать любую из сертифицированных ВОЗ вакцин", - сказал он.

По словам Титова, это официальная международная организация, которой "все верят". "Спутник V" не сертифицирован ВОЗ, но у жителей России должна быть возможность привиться сертифицированными вакцинами, добавил бизнес-омбудсмен.

При этом он отметил, что в России "уже на множестве предприятий большинство людей вакцинированы".

Теги
РоссияТитов, Борис ЮрьевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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