Титов предложил допустить в Россию иностранные вакцины, сертифицированные ВОЗ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил допустить в страну иностранные вакцины от коронавируса нового типа, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Такое мнение он высказал в понедельник журналистам в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург.

"Мы все-таки требуем сертификацию иностранных вакцин. У людей должен быть выбор: они должны иметь возможность выбрать любую из сертифицированных ВОЗ вакцин", - сказал он.

По словам Титова, это официальная международная организация, которой "все верят". "Спутник V" не сертифицирован ВОЗ, но у жителей России должна быть возможность привиться сертифицированными вакцинами, добавил бизнес-омбудсмен.

При этом он отметил, что в России "уже на множестве предприятий большинство людей вакцинированы".