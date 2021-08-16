Калининградский проект контроля велотрафика получил грант Фонда содействия инновациям

КАЛИНИНГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Проект калининградских разработчиков "Велогород.Online" по организации мониторинга велосипедного трафика выиграл грант Фонда содействия инновациям по программе "Старт-1" в 3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Калининградские разработчики выиграли трехмиллионный грант с проектом "Велогород.Online". Цифровая платформа для мониторинга велосипедного трафика получила финансовую поддержку Фонда содействия инновациям по итогам презентации на акселераторе "Архипелаг 2121" - одном из главных событий Года науки и технологий в России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Команду разработчиков проекта возглавляет известный в Калининграде сторонник развития велосипедного движения Илья Абросимов. Научный руководитель проекта - Николай Никитин, работает в БФУ им. И. Канта на кафедре машиноведения и технических систем. "Сейчас очень остро стоит вопрос создания связанной велосипедной инфраструктуры, причем это актуально не только для Калининграда, но и других городов. Поэтому грантовые средства потратим на разработку алгоритмов по автоматизации проектирования велотранспортной инфраструктуры, чтобы освободить профильных специалистов от большей части рутинной работы и высвободить их время на более творческие задачи", - сказал Абросимов.

Цифровая платформа "Велогород.online" является инструментом для сбора и систематизации данных для мониторинга велосипедного трафика. Участвовать в формировании этой базы данных, например, сообщить о ДТП или качестве велодорожки, может любой желающий. Таким образом, как заявляют инициаторы проекта, "Велогород.Online" является наиболее полным источником данных о велосипедистах. Помимо Калининграда, сейчас этот сервис внедрен в Южно-Сахалинске и Якутске, сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.