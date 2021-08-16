Опасная "тропическая жара" до 32 градусов ожидает москвичей в ближайшие дни

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Тропическая жара" до 28-32 градусов тепла прогнозируется в Москве до среды включительно. Температура будет выше нормы на 6-8 градусов, и это считается опасным явлением, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температурный фон в первой половине недели будет на 6-8 градусов выше нормы. Во вторник температура будет достигать даже 30-32 градусов. Это совсем не характерная погода для августа, это возвращение тропической жары", - рассказал он.

По словам Вильфанда, такой температурный фон в Москве является опасным явлением. "Будет действовать предупреждение об опасном явлении "очень жаркая погода", которое негативно действует на состояние человека", - отметил он.

Метеоролог объяснил, что продолжительное время идет борьба циклона и антициклона над столичным регионом. Жара будет обусловлена тем, что антициклон захватит власть над погодой в ближайшие дни.

"В первой половине недели явную победу одерживает антициклон. Он просто "в нокдаун послал" циклон с запада. Погода будет обусловлена гребнем высокого давления: безоблачно, солнце будет активно припекать", - рассказал Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, во вторник ожидается 30-32 градуса тепла, в среду - 28-30 градусов тепла, в четверг - 22-24 градуса тепла, в пятницу - 21-26 градусов тепла.