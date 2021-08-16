Волгоградская область впервые прибегнет к авиапатрулированию лесов, чтобы избежать пожаров

ВОЛГОГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Власти Волгоградской области выделили 1,4 млн рублей на проведение авиапатрулирования лесных массивов в период пожароопасного сезона для обнаружения возгораний, а также доставки к месту тушения техники. Ранее в регионе такие меры не применялись, сообщили ТАСС в Комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии администрации Волгоградской области.

"На сегодня между комитетом и ГАУ ВО "Авиационно-спортивный клуб имени Героя Советского Союза А. М. Числова" подписано соглашение. В рамках соглашения по заявке комитета специалисты клуба будут проводить облеты территории лесного фонда во время пожароопасного сезона с апреля по октябрь включительно. Эта работа проведена в рамках соответствующего закона, принятого региональным парламентом. Авиапатрулирование во время пожароопасного сезона ранее не проводилось никогда", - заявили в комитете.

По данным пресс-службы Волгоградской облдумы, в областном бюджете ежегодно будут предусмотрены средства на проведение авиационных работ по охране лесов от пожаров. Речь идет о работах по обнаружению возгораний, а также доставке к месту тушения пожаров техники, снаряжения, оборудования и лесопожарных формирований. Дополнительно на эти цели в региональном бюджете заложат 1,4 млн.руб.

Сообщается, что только в 2021 году в Волгоградской области было зарегистрировано 56 лесных пожаров на площади свыше 1 203 га. Ущерб составил около 11,5 млн руб. Ситуация осложняется высокой температурой воздуха, которая превышала 40 градусов. Ранее из-за высокой пожароопасности и сильной жары в регионе временно ограничили посещение особо охраняемых природных территорий.